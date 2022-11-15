Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого жила спочатку у Празі, а потім у Парижі, але повернулася в Україну на зйомки нового сезону шоу. При цьому Ольга приїхала не сама, а з дочкою Вірою. Для її безпеки Мартиновська вирішила відвезти дитину до села, де сама виросла. На нових кадрах в Інстаграмі Ольга показала, як виглядає її старий будинок.

"Привіт, мій дім", – написала Ольга.

"Привіт, моє кохання", - написала Мартиновська другому сторіс, де вже позувала Віра.

А наступного сторіс Ольга показала рідну школу.

"Яке воно непередбачене життя наше. У цій школі за першими партами я просиділа всі 11 років. 35 років пропрацювала мої батьки. Сьогодні забрала з уроків тут мого Верунчика. Вона в одному класі із сином мого однокласника", - написала Мартиновська.

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А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" наважилася повернути доньку назад до України .

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