Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого жила спочатку у Празі, а потім у Парижі, але повернулася в Україну на зйомки нового сезону шоу. При цьому Ольга приїхала не сама, а з дочкою Вірою. Для її безпеки Мартиновська вирішила відвезти дитину до села, де сама виросла. На нових кадрах в Інстаграмі Ольга показала, як виглядає її старий будинок.
"Привіт, мій дім", – написала Ольга.
"Привіт, моє кохання", - написала Мартиновська другому сторіс, де вже позувала Віра.
А наступного сторіс Ольга показала рідну школу.
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"Яке воно непередбачене життя наше. У цій школі за першими партами я просиділа всі 11 років. 35 років пропрацювала мої батьки. Сьогодні забрала з уроків тут мого Верунчика. Вона в одному класі із сином мого однокласника", - написала Мартиновська.
Нагадаємо, біда трапилася з Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", Мартиновська звернулася до українців
А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" наважилася повернути доньку назад до України .
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" наважилася на кардинальну зміну іміджу перед поверненням до Ярославського