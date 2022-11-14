Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своими рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга поделилась видео, где рассказала о проблеме Эктора Хименес-Браво.
"Про Эктора. Ему удалили страничку, как многим антивоенным активистам в социальных сетях. И сейчас ему необходима наша с вами поддержка, активность. Будем тегать его, отмечать, чтобы страничку вернули", - сказала Ольга.
"Честно, я не знаю, что произошло с моим Инстаграмом. Они заблокировали, я не знаю, если мой Инстаграм был взломан. Может потому что я очень люблю Украину? Потому что я делаю много постов о том, что нужно помочь Украине и что победит Украина победит в этой войне. И что россияне делают - это ужасно. Инстаграм сейчас не работает", - сказал Эктор.
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