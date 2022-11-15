Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля жили сначала в Праге, а потом Париже, но вернулась в Украину на съемки нового сезона шоу. При этом Ольга приехала не одна, а с дочерью Верой. Для ее безопасности Мартыновская решила отвезти ребенка в село, где сама выросла. На новых кадрах в Инстаграм Ольга показала, как выглядит ее старый дом.
"Привет, мой дом", - написала Ольга.
"Привет, моя любовь", - написала Мартыновская втором сторис, где уже позировала Вера.
А на следующем сторис Ольга показала родную школу.
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"Какая она непредвиденная жизнь наша. В этой школе за первыми партами я просидела все 11 лет. 35 лет проработала мои родители. Сегодня забрала с уроков тут моего Верунчика. Она в одном классе с сыном моего одноклассника", - написала Мартыновская.
Напомним, беда случилась с Хименес-Браво из "Мастер Шеф", Мартыновская обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" решилась вернуть дочь обратно в Украину
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" решилась на кардинальную смену имиджа перед возвращением к Ярославскому