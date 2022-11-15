"Холостяк" Алекс Топольський розповів про бійку, яка сталася через дівчину, поділившись історією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу в США. Цього року Алекса запросили стати головним героєм шоу "Холостяк", реліз якого двічі переносили. Після прем'єри Топольський всіляко підігріває інтерес до проекту, публікуючи в Інстаграмі цікаві факти про своє життя.

"Нещодавно я почав працювати моделлю. Я стояв і приваблював людей до магазину на П'ятій авеню, іноді у футболці, іноді без футболки", - розповів Топольський.

"Саме тут трапилася одна цікава історія - я бився з іншим хлопцем-моделлю", - продовжив Топольський.

"Мені сподобалася дівчина, але я не знав, що вона у стосунках. Підійшов познайомитися та отримав за це", - додав Алекс.

"Потім ми, звичайно, обидва отримали догану за це, і нам довелося помиритися, щоб зберегти роботу", - поділився Топольський своєю історією із бійкою.

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