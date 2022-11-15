Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. А в этом году Алекса пригласили стать главным героем шоу "Холостяк", релиз которого дважды переносили. После премьеры Топольский всячески подогревает интерес к проекту, публикуя в Инстаграм интересные факты о своей жизни.
"Недавно я начал работать моделью. Я стоял и привлекал людей в магазин на Пятой авеню, иногда в футболке, иногда без футболки", - рассказал Топольский.
"Именно тут случилась одна интересная история - я подрался с другим парнем-моделью", - продолжил Топольский.
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"Мне понравилась девушка, но я не знал, что она в отношениях. Подошел познакомиться и получил за это", - добавил Алекс.
"Потом мы, конечно, оба получили выговор за это, и нам пришлось помириться, чтобы сохранить работу", - поделился Топольский своей историей с дракой.
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