Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский, известный американский бизнесмен из Украины, который стал новым главным героем шоу "Холостяк". Проект наконец-то вышел на телеэкраны с третьего раза и уже успел обрасти скандалами. А Алекс всячески подогревает интерес к проекту в своем блоге Инстаграм.
А в этот раз Топольский рассказал, как он переехал в США.
"Заметить, что когда я прошу вас поставить свои вопросы, много кто спрашивает за мой переезд в Америку. К сожалению, переезд для многих сейчас есть очень актуальным вопросом", - написал Алекс в своем блоге.
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"Но как правило, другая страна кажется идеальной лишь к тому времени, пока ты в нее не поехал. А потом вылазят подводные камни", - продолжил Топольский.
"Когда мне исполнился 21 год, я буквально уговорил родителей позволить мне переехать в другую страну. Мы с отцом долго спорили на тему, нужно мне это или нет", - поделился Алекс.
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