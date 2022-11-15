Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка в 2020 році одружився з нотаріусом Христиною, а нещодавно з'явилася інформація, що пара розлучилася. Правда пара відмовляється поки що коментувати своє особисте життя. Тим часом Крістіна нещодавно залишила Україну, вирушивши до Відня. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася своїми переживаннями.

"У мене дивне почуття. Коли я сиджу в Києві, мені наче трошки страшно від тих ракет, постійний дискомфорт йти в притулок, або сидіти між двома стінами. Але коли я не в Києві і там сирени, мені капець як погано від цього, що я не там... Це якесь реально трішки "хворе" бажання бути в епіцентрі, хоча об'єктивно розумію, що користі мало від того, а ще й рідні переживають. А зараз пишуть, що у Києві чути вибухи, рідний Київ та найкращі люди - тримайтеся", - написала Христина.

Нагадаємо, дружина Остапчука після чуток про розлучення вирішила зимувати без чоловіка

Також Politeka повідомляла , що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про наступний крок.

А ще Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення опинився у зоні бойових дій: фото



