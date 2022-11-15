Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 году женился на нотариусе Кристине, а недавно появилась информация, что пара развелась. Правда пара отказывается пока комментировать свою личную жизнь. Тем временем Кристина недавно покинула Украину, отправившись в Вену. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась своими переживаниями.

"У меня странное чувство. Когда я сижу в Киеве, мне вроде немножко страшно от тех ракет, постоянный дискомфорт идти в убежище, или сидеть между двумя стенами. Но когда я не в Киеве и там сирены, мне капец как плохо от этого, что я не там. Это какое-то реально немножко "больное" желание быть в эпицентра, хотя объективно понимаю, что пользы мало от того, а еще и родные переживают. А сейчас пишут, что в Киеве слышно взрывы, родной Киев и самые лучшие люди - держитесь", - написала Кристина.

Напомним, жена Остапчука после слухов о разводе решила зимовать без мужа

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А еще Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе оказался в зоне боевых действий: фото



