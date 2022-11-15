Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо. А нещодавно зірка була учасницею шоу "Маска", де в образі "Скандала" Олі вдалося дійти фіналу проекту, де переміг MELOVIN. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
Цього разу Цибульська вирішила посварити українців, які знімають місця, куди потрапили російські ракети.
"Я не вийшла в сторіс, щоб не кричати матом. Народ, млинець, для чого ви постите прильоти? Якщо є загальні правила. Триває тривога, а прильоти світяться в сторіс. Немає слів", - написала Оля.
"Росіянам хтось злив фото прильоту за 5 хвилин. Сказати розчарування - нічого не сказати", - написала на сторіс до цього Цибульська.
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