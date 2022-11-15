Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо. А недавно звезда была участницей шоу "Маска", где в образе "Скандала" Оле удалось дойти до финала проекта, где победил MELOVIN. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Цибульская решила поругать украинцев, которые снимают места, куда попали российские ракеты.

"Я не вышла в сторис, чтобы не кричать матом. Народ, блин, для чего вы постите прилеты? Если есть общие правила. Продолжается тревога, а прилеты светятся в сторис. Нет слов", - написала Оля.

"Россиянам кто-то слил фото прилета через 5 минут. Сказать разочарование - ничего не сказать", - написала на сторис до этого Цибульская.

Напомним, Цибульская провела экскурсию и показала места, где провела свое детство

А еще Politeka сообщала, что Залужный оценил куму Дзидзьо Цибульскую, звезда не сдержалась

Также Politeka писала, что Цибульская вспомнила, как 15 лет назад в Киеве унижали украинский язык



