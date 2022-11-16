Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де висвітлює війну та ділиться особистими кадрами.

А цього разу Ганна вирішила розповісти, як опинилася поряд із епіцентром вибуху.

"Поруч дуже бахнуло. Потрібно їхати до школи за Глібом", - написала Саліванчук у публікації.

"А поки я вам писала, чому вбиральня, я тут повинна була зробити ванну, а тут вбиральня. Так бахнуло, мені страшно відчиняти двері, якщо чесно, і підходити до вікна і дивитися. Жах, тримайтеся, люди", - сказала Ганна. своєму сторіс.

Також Саліванчук наважилася зізнатися, що схудла завдяки вині.

"І так 4 роки тому я схудла на 10 кг і в моєму правильному харчуванні кожен день був келих вина", - написала Ганна.

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