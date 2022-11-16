Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала, как оказалась рядом с эпицентром взрыва, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где освещает войну и делится личными кадрами.

А в этот раз Анна решила рассказать, как оказалась рядом с эпицентром взрыва.

"Рядом очень бахнуло. Нужно ехать в школу за Глебом", - написала Саливанчук в публикации.

"А пока я вам писала, почему гардеробная, я тут должна была сделать ванную, а тут гардеробная. Так бахнуло, мне страшно открывать дверь, если честно, и подходить к окну и смотреть. Ужас, держитесь, люди", - сказала Анна в своем сторис.

Также Саливанчук решилась признаться, что похудела благодаря вину.

"И так 4 года назаад я похудела на 10 кг и в моем правильном питании каждый день был бокал вина", - написала Анна.

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