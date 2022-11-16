Як пише Politeka.net , Микита Добринін - головний герой шоу "Холостяк". Зірка на проекті вибрала переможницею Дашу Квіткову і після проекту пара деякий час зустрічалася, а потім одружилася. А минулого року Квіткова народила первістка – сина, якого назвали Левом. При цьому зіркове подружжя не приховує, що хоче ще одного малюка. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Квіткова поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Як можна зрозуміти, зірка вирішила пофарбувати волосся.
"Прийшла до Джі на фарбування. Це "до", - написала Квіткова.
"А це після. Оля зробила, як завжди, вогонь", - написала зірка.
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