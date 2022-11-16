Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк". Звезда на проекте выбрал победительницей Дашу Квиткову и после проекта пара некоторое время встречалась, а потом женилась. А в прошлом году Квиткова родила первенца - сына, которого назвали Львом. При этом звездная чета не скрывает, что хочет еще одного малыша. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Квиткова поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Как можно понять, звезда решила покрасить волосы.
"Пришла в Джи на покраску. Это "до", - написала Квиткова.
"А это после. Оля сделала как всегда огонь", - написала звезда.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"То, что он услышал, его ранило": скандал с военным в поезде "Укразализныце" получил продолжение
Остапчук после новости о разводе оказался в зоне боевых действий: фото
Дмитрий Комаров в Херсоне вывел Зеленского на откровенность: "Честно…"
Жена Остапчука после новости о разводе призналась, за какой счет живет: "Ему 85, у него есть..."
Напомним, Квиткова из "Холостяка" показала, как менялась с годами ее внешность
А еще Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" поразила естественной красотой, фото
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина в нижнем белье огорошила фигурой