Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк". Звезда на проекте выбрал победительницей Дашу Квиткову и после проекта пара некоторое время встречалась, а потом женилась. А в прошлом году Квиткова родила первенца - сына, которого назвали Львом. При этом звездная чета не скрывает, что хочет еще одного малыша. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Квиткова поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Как можно понять, звезда решила покрасить волосы.

"Пришла в Джи на покраску. Это "до", - написала Квиткова.

"А это после. Оля сделала как всегда огонь", - написала звезда.

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