Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки відбороні на "Х-Фактор", де фрагмент з її виступом облетів весь Інтернет та зібрав десятки мільйонів переглядів. При цьому Миколайчуку вдалося перемогти лише з другого разу на шоу. Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Аїда поділилася відео, де позувала у напівтемряві та презентувала свою пісню.

"Все піднесемо. Все пройдемо. Тому що ми – українці!", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Все вірно", "Удачі дорога", "Голос ангела", "Привіт, сонце Аїда.

Радий, що з тобою все гаразд. Однак учора моє погане передчуття виявилося правдою. Ракети падали і на Польщу, тому я думаю, що НАТО нарешті візьметься за цього головоріза Путіна. Стежити за собою".

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