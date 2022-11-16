Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря отборону на "Х-Фактор", где фрагмент с ее выступлением облетел весь Интернет и собрал десятки миллионов просмотров. При этом Николайчук удалось победить только со второго раза на шоу. Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Аида поделилась видео, где позировала в полумраке и презентовала свою песню.

"Все преподнесем. Все пройдем. Потому что мы – украинцы!", - написала Николайчук.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Все верно", "Удачи дорогая", "Голос ангела", "Привет, солнце Аида.

Рад, что с тобой все хорошо. Однако вчера мое плохое предчувствие оказалось правдой. Ракеты падали и на Польшу, поэтому я думаю, что НАТО, наконец, возьмется за этого головореза Путина. Следить за собой".

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