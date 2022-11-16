Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря отборону на "Х-Фактор", где фрагмент с ее выступлением облетел весь Интернет и собрал десятки миллионов просмотров. При этом Николайчук удалось победить только со второго раза на шоу. Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Аида поделилась видео, где позировала в полумраке и презентовала свою песню.
"Все преподнесем. Все пройдем. Потому что мы – украинцы!", - написала Николайчук.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Ситуация критическая": графики отключений не действуют, срочное предупреждение
"Есть горький привкус": звезда "1+1" Падалко высказалась о поездке Зеленского в Херсон
Тарас Цымбалюк сделал комплимент своей бывшей, который пришла на "Холостяк": как она выглядит
Остапчук после новости о разводе оказался в зоне боевых действий: фото
"Все верно", "Удачи дорогая", "Голос ангела", "Привет, солнце Аида.
Рад, что с тобой все хорошо. Однако вчера мое плохое предчувствие оказалось правдой. Ракеты падали и на Польшу, поэтому я думаю, что НАТО, наконец, возьмется за этого головореза Путина. Следить за собой".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук в топике с вырезом не оставила украинцам шансов
А еще Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук зацепила украинцев словами из песни
Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук заворожила видом в платье