Співак Дмитро Монатик нещодавно повернувся до Києва та продовжив робити благодійні концерти у рідній країні.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Дмитро Монатик під час ракетного терору росії по всій Україні опинився в Охматдиті. Разом із пацієнтами та персоналом він спустився у бомбосховища. Щоб відволікти українців, артист вирішив дати маленький концерт. Кадри з'явилися в Instagram.

Співак нещодавно повернувся до Києва та продовжив робити благодійні концерти у рідній країні. Так, Дмитро Монатик навідався до дітей, які перебувають у лікарні. Монатик планував дати концерт в Охматдиті, проте внаслідок повітряної тривоги був змушений спуститися в бомбосховища разом з дітьми та працівниками лікарні.

Втім, навіть це не завадило Дмитру Монатику продовжити виступ – разом із пацієнтами та персоналом лікарні вони спустилися до бомбосховища. Діти були у захваті.

Варто зазначити, що 15 листопада російські війська знову випустили ракети у мирних містах України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, станом на 17:00 зафіксовано 85 ракет – це більше, ніж під час найбільшої масованої атаки 10 жовтня.

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.