Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий розмістив моторошне фото, зроблене на Харківщині, на кухні звичайного житлового будинку, серед якої стирчить частина російської ракети.

"На жаль, подібні кадри нас уже не дивують. На фотографії хвостова частина від "Смерчу". Але зараз йтиметься про інші ракети, якими нас тероризує росія. Учора вся Україна пережила черговий масований ракетний обстріл крилатими ракетами, переважно з моря. На жаль, ми звикли до цього і вже не дивуємося прильотам, а просто в тривозі дзвонимо і пишемо рідним, щоб дізнатися, чи вони гаразд", - пише Комаров.

За словами Дмитра, росіяни, які ганебно втекли з Херсона та програють війну на всіх фронтах у реальному бою, від безсилля знову і знову повертаються до улюбленої "військової" тактики - обстрілу житлових будинків та енергетичної інфраструктури України.

"Це війна проти незахищених людей. Найбільше страждають діти, молоді мами, вагітні жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю, для яких відсутність світла і тепла особливо критична", - підкреслив ведучий.

15 листопада більшість російських ракет було запущено з кораблів, що базуються в Чорному та Каспійському морях. Більшість із тисяч ракет, запущених по Україні з 24 лютого, також вилетіли з кораблів. Тому, щоб зменшити кількість ракет по наших містах, Дмитро Комаров закликав українців приєднуватися до державної ініціативи UNITED 24 та зробити свій внесок у перший у світі український флот морських дронів.

"Чим більше дронів - тим більше російських кораблів підуть у відомому напрямку, разом зі своєю країною вкотре пробивши дно. А до нас полетить менше ракет. Рухаємось у бік перемоги", - додав Комаров.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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