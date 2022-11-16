Співачка Надя Дорофєєва, яка після розлучення з Дантесом опинилася у центрі уваги, продовжує отримувати різні питання про особисте.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка навесні цього року оголосила про несподіване розлучення з Володимиром Дантесом після десяти років шлюбу. Пара відмовилася давати великі коментарі на цю тему, проте їхні стосунки обговорюють досить активно.

Раніше зіркова пара дружила з родиною Кацуріних, які розлучилися в той же час, що й Дорофєєва з Дантесом. Більше того, Надя тепер полягає у стосунках із Михайлом, а Дантес – з його екс-дружиною.

Артистку подякували за звернення рідною українською мовою і запитали, чи вона перейшла нею і в повсякденному житті: «По-перше, дякую за підтримку. По-друге, я все більше і більше спілкуюсь українською і іноді навіть сама не помічаю, як перейшла».

Не обійшлося без натяків шанувальників на стосунки Наді з її колегою – Олексієм Завгороднім, з яким їй і так багато років приписують роман.

«От і я йому говорю!» - З гумором помітила Надя.

Також вона відповіла з приводу кліпу на свою пісню та розповіла, де можна з нею зустрітися.

Також Дорофєєва показала, як виглядала у 17 років.

"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс родман палить на мої сідниці. По-четверте, на фото Денніс Родман", - сказала Надя.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва відкрила таємницю нової пісні, потішивши українців.

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