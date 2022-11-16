Певица Надя Дорофеева, которая после развода с Дантесом оказалась в центре внимания, продолжает получать различные вопросы о личном.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая весной этого года объявила о неожиданном разводе с Владимиром Дантесом после десяти лет брака. Пара отказалась давать обширные комментарии на эту тему, однако их отношения обсуждают довольно активно.

Ранее звездная пара дружила с семьей Кацуриных, которые развелись в то же время, что и Дорофеева с Дантесом. Более того, Надя теперь состоит в отношениях с Михаилом, а Дантес - с его экс-женой.

Артистку поблагодарили за обращения на родном украинском языке и спросили, перешла ли она на него и в повседневной жизни: «Во-первых, спасибо за поддержку. Во-вторых, я все больше и больше общаюсь украинской и иногда даже сама не замечаю, как перешла».

Не обошлось без намеков поклонников на отношения Нади с ее коллегой – Алексеем Завгородним, с которым ей и так много лет приписывают роман.

«Вот и я ему говорю!» - с юмором подметила Надя.

Также она ответила по поводу клипа на свою песню и рассказала, где можно с ней встретиться.

Также Дорофеева показала, как выглядела в 17 лет.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис родман палит на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - сказала Надя.

Напомним, Надя Дорофеева приоткрыла тайну новой песни, порадовав украинцев

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