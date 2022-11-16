Знаменита українська співачка Оля Цибульська вирішила оригінально нагадати українцям, що ми вистоємо незважаючи ні на що.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка, радіоведуча та кума Дзідзьо Оля Цибульська має чудове почуття гумору, яке здатне розвіяти поганий настрій та допомагає підбадьоритися. Артистка часто ділитися кумедними відео і змушує своїх шанувальників посміхатися. Кілька годин тому вона запостила чергове смішне відео в Instagram.

15 листопада країна-агресор росія масово обстріляла територію України. Росія випустила близько 100 ракет. З початку війни це стало наймасовішою атакою по Україні. Українські міста через ворожі обстріли були знеструмлені.

У зв'язку з цим подіями Оля Цибульська вирішила оригінально нагадати українцям, що ми вистоємо попри все. Артистка записала невеликий ролик, на якому зупиняє автомобіль, відчиняє дверцята і голосно каже: "Добрий день, ви не покажете, де дорога на на*єр? Я б хотіла відправити туди всі свої проблеми".

У коментарях користувачі мережі оцінили гумор Олі Цибульської і відповіли їй тим же: "Як підкажуть, розкажіть і нам", "Як же це в крапку.. буквально крик моєї душі", "Я вам скажу - у бік рішки всі проблеми відправляйте туди".

Нагадаємо, Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

Також Politeka писала, що Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.