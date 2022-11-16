Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка, радіоведуча та кума Дзідзьо Оля Цибульська має чудове почуття гумору, яке здатне розвіяти поганий настрій та допомагає підбадьоритися. Артистка часто ділитися кумедними відео і змушує своїх шанувальників посміхатися. Кілька годин тому вона запостила чергове смішне відео в Instagram.
15 листопада країна-агресор росія масово обстріляла територію України. Росія випустила близько 100 ракет. З початку війни це стало наймасовішою атакою по Україні. Українські міста через ворожі обстріли були знеструмлені.
У зв'язку з цим подіями Оля Цибульська вирішила оригінально нагадати українцям, що ми вистоємо попри все. Артистка записала невеликий ролик, на якому зупиняє автомобіль, відчиняє дверцята і голосно каже: "Добрий день, ви не покажете, де дорога на на*єр? Я б хотіла відправити туди всі свої проблеми".
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У коментарях користувачі мережі оцінили гумор Олі Цибульської і відповіли їй тим же: "Як підкажуть, розкажіть і нам", "Як же це в крапку.. буквально крик моєї душі", "Я вам скажу - у бік рішки всі проблеми відправляйте туди".
Нагадаємо, Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.
Як Politeka повідомляла, чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.
Також Politeka писала, що Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.