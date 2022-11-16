MamaRika опублікувала фото, на якому вона вийшла з укриття разом із чоловіком гумористом і телеведучим Сергієм Середою, а також їхнім синочком.

Як повідомляє Politeka.net , російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Країна агресор-випустила майже 100 ракет, 77 із яких збили ППО. Багато українських знаменитостей прокоментували підступний та ворожий обстріл росією території України.

Серед них MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова), яка розповіла в Instagram, де її застала тривога.

Знаменитість гуляла у дворі з маленьким сином, коли почула вибухи. Співачка одразу з Давидом побігла до укриття. Там артистка MamaRika знову почула вибухи.

"Поки гуляла з Давидом, не було навіть зв'язку. Почули звуки і одразу додому в укриття. Вибухи. Відкрила новини: "Привіт, реальність". Ці виродки ніколи не пробачать нам наших перемог, не приймуть той факт, що вони нікчемні та безсилі проти нашої сили, волі та бажання жити.", - зазначила співачка.

Крім того, MamaRika опублікувала фото, на якому вона вийшла з укриття разом із чоловіком гумористом і телеведучим Сергієм Середою, а також їхнім синочком.

"Такий важкий день для всіх нас... Сім'я - це найдорожче, що ми маємо", - доповнила знаменитість.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.