MamaRika опубликовала фото, на котором она вышла из укрытия вместе с мужем юмористом и телеведущим Сергеем Середой, а также их сынишкой.

Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты 15 ноября нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Страна агрессор-выпустила почти 100 ракет, 77 из которых сбили ПВО. Многие украинские знаменитости прокомментировали коварный и враждебный обстрел россией территории Украины.

Среди них MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова), которая рассказала в Instagram, где ее застала тревога.

Знаменитость гуляла во дворе с маленьким сыном, когда услышала взрывы. Певица сразу с Давыдом побежала в укрытие. Там артистка MamaRika снова услышала взрывы.

"Пока гуляла с Давыдом, не было даже связи. Услышали звуки и сразу домой в укрытие. Взрывы. Открыла новости: "привет, реальность". Эти уроды никогда не простят нам наших побед, не примут тот факт, что они никчемные и безсильные против нашей силы, воли и желания жить", - отметила певица.

Кроме того, MamaRika опубликовала фото, на котором она вышла из укрытия вместе с мужем юмористом и телеведущим Сергеем Середой, а также их сынишкой.

"Такой тяжелый день для всех нас... Семья - это самое дорогое, что мы имеем", - дополнила знаменитость.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.