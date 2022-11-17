Молода українська співачка Ганна Трінчер показала новий уривок з кліпу, що тільки виходить.

Українська співачка Ганна Трінчер, яка намагається підтримати популярність усіма можливими способами, продовжує займатись кар'єрою співачки. На цей раз Трінчер похвалилася, що випустила нову пісню, яка отримала назву "Зай".

У цій пісні зірка передає емоції кожної українки, яка виїхала за кордон.

"Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону" – поет Анна в новой композиции.

Вона подякувала Павлу Зіброву, Наталії Денисенку та своєму чоловікові, а також іншим колегам за участь у кліпі.

«😍❤️неймовірна ....; Ти велика молодець, дякую тобі за творчість, тепер це моя улюблена пісня; дуже неймовірна та красива пісня; Має бути цікавий кліп. Люблю коли є якийсь сюжет у кліпах; Насолоджуватися разом 🔥; Вже сьогодні….; Така сумна пісня та такий веселий кліп 😮».

Раніше Трінчер опублікувала ролик, де вона в істериці намагається заспокоїтись. Зірка під час нападу не могла нормально дихати. Поруч із нею в автомобілі сидів її чоловік, блогер Олександр Волошин. Саме він допоміг дружині впоратися з панічною атакою та казав, що треба робити, щоб заспокоїтись.

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