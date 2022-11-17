Украинская певица Анна Тринчер, которая старается поддержать популярность всеми возможными способами, продолжает заниматься карьерой певицы. В этот раз Тринчер похвасталась, что выпустила новую песню, которая получила название "Зай".

В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.

"Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону" – поет Анна в новой композиции.

Она поблагодарила Павла Зиброва, Наталью Денисенко и своего супруга, а также других коллег за участие в клипе.

«😍❤️невероятная….; Ты великая молодец, спасибо тебе за творчество, теперь это моя любимая песня; очень невероятная и красивая песня; Должен быть интересный клип. Люблю когда есть какой-то сюжет в клипах; Будем наслаждаться вместе 🔥; Уже сегодня….; Такая грустная песня и такой веселый клип 😮».

Ранее Тринчер опубликовала ролик, где она в истерике пытается успокоиться. Звезда во время приступа не могла нормально дышать. Рядом с ней в автомобиле сидел ее муж, блогер Александр Волошин. Именно он помог жене справиться с панической атакой и говорил, что нужно делать, чтобы успокоиться.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.