Відомий український виконавець та продюсер Потап повернувся із закордону після того, як в Україну повернулася і його дружина – Настя Каменських. Довгий час артистку критикували за мовчання, адже він не спілкувався з фанатами і не розповідав, куди зник на кілька місяців.

«Нас не зупинять ракети та бомби, відключення світла та тепла, бо у нас є неймовірна віра у перемогу і наша рідна Пісня! Вона має звучати! Це наш генетичний код, наш бойовий дух! Голос 12 у прямому Ефірі, незважаючи ні на що, заради перемоги! #голос країн 🇺🇦» - висловився артист про проект, у якому знову вирішив взяти участь.

У мережі також відреагували: «Чекаючи 💙; Супер Україна 🇺🇦 Слава героям. Слава Україні!; Шкода… світло саме відключають у цей час».

Раніше Потап став причиною запеклої суперечки, яка вибухнула між глядачами вокального проекту.

Так, одна із глядачок звернула увагу на те, як Потап називає учасника Павла Нажигу, який опинився в його команді, пише Politeka.net.

«Шановний Потапе! Дуже прошу пам'ятати, що ви в Україні. Не називайте українських учасників російською! В Україні є Павло, а в Росії – Паша», - зауважила на адресу Потапа глядачка.

Нагадаємо, співачка Аліна Паш звернула увагуна подопічну Потапа.

Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, помітили в Німеччині.

Крім того, Politeka.net писала, що ведучий "Голосу" Юрій Горбунов розповів про свій стан.