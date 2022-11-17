Известный украинский исполнитель и продюсер Потап вернулся из заграницы после того, как в Украину вернулась и его жена – Настя Каменских. Долгое время артистка критиковали за молчание, ведь он не общался с фанатами и не рассказывал, куда пропал на несколько месяцев.

«Нас не остановят ракеты и бомбы, отключение света и тепла, потому что у нас есть невероятная вера в победу и наша родная Песня! Она должна звучать! Это наш генетический код, это наш боевой дух! Голос 12 в прямом Эфире, несмотря ни на что, ради победы! #голос стран 🇺🇦» - высказался артист о проекте, в котором снова решил поучаствовать.

В сети также отреагировали: «В ожидании💙; Супер Украина 🇺🇦 Слава героям. Слава Украине!; Жаль… свет как раз отключают в это время🤮».

Ранее Потап стал причиной ожесточенного спора, который разразился между зрителями вокального проекта.

Так, одна из зрительниц обратила внимание на то, как Потап называет участника Павла Нажигу, оказавшегося в его команде, пишет Politeka.net.

«Уважаемый Потап! Очень прошу помнить, что вы в Украине. Не называйте украинских участников на русском! В Украине есть Павло, а в России – Паша», - сделала замечание в адрес Потапа зрительница.

Напомним, певица Алина Паш обратила внимание на подопечную Потапа.

Также сообщалось, что Потапа, который только недавно вернулся в Украину, заметили в Германии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ведущий "Голоса" Юрий Горбунов рассказал о своем состоянии.