Як пише Politeka.net , Настя Каменських є відомою українською співачкою, яка в Інстаграм почала публікувати більше патріотичних роликів, розповідати про свою роботу. Також Каменських ділиться актуальними та резонансними подіями в країні.

«Сьогоднішній ранок. Дніпро, Україна. На даний момент – 15 постраждалих, серед них 15-річна дитина 💔 Такі терори відбуваються в Україні щодня. Щодня вся країна, з півночі на південь, із заходу на схід, здригається від ворожих нападів.

Щодня мільйони українців змушені ховатися у бомбосховищах, щоби вижити. Щодня комусь не щастить, щоб його не вбила російська ракета чи дрон-камікадзе. Це відбувається прямо зараз у центрі Європи XXI століття. І це слід припинити», - пише Каменських.

Через півроку життя закордоном, Каменських разом із чоловіком повернулася додому. Довгий час артисти стикалися з критикою, адже вони не приїжджали назад до Києва досить довго, але заявляли про патріотичну позицію.

Цього разу Каменських торкнулася важливої ​​для кожного українця теми: «А що ви першим зробите після Перемоги? 🇺🇦» - запитала Каменських шанувальників.

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