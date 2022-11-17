Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является известной украинской певицей, которая в Инстаграм начала публиковать больше патриотичных роликов, рассказывать о своей работе. Также Каменских делится актуальными и резонансными событиями в стране.

«Сегодняшнее утро. Днепр, Украина. На данный момент - 15 пострадавших, среди них 15 летний ребенок 💔 Такие терроры происходят в Украине каждый день. Каждый день вся страна, с севера на юг, с запада на восток, содрогается от вражеских нападений.

Каждый день миллионы украинцев вынуждены прятаться в бомбоубежищах, чтобы выжить. Каждый день кому-то не везет, чтобы его не убила российская ракета или дрон-камикадзе. Это происходит прямо сейчас в центре Европы XXI века. И это следует прекратить» - пишет Каменских.

Спустя полгода жизни заграницей, Каменских вместе с мужем вернулась домой. Долгое время артисты сталкивались с критикой, ведь они не приезжали обратно в Киев довольно долго, но заявляли о патриотичной позиции.

В этот раз Каменских затронула важную для каждого украинца тему: «А что вы первым сделаете после Победы? 🇺🇦» - спросила Каменских поклонников.

Напомним, "Эмоции переполняют": звезда "1+1" Алла Мазур поздравила украинцев с важным событием.

Как сообщала Politeka, "Ранен и разбит": Каминская из "НеАнгелов" неожиданно объявилась в Харькове и показала кадры разрушений.

Также Politeka писала, что "Я горжусь нашими воинами": Лобода обратилась к украинцам после освобождения Херсона.