Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров має брата Миколая та сестру Ангеліну, які є двійнятами та молодші за нього на шість років.

17 листопада брат та сестра ведучого відзначають День народження. На своїй сторінці в Instagram Ангеліна Комарова розмістила зворушливий пост, у якому показала та розповіла, як розпочалося її святкування.

"Ранок Дня Народження почався з повітряної тривоги... Але мене це чомусь уже не турбує... Виглянула у вікно, а там подарунок - перший сніг 😍Через відключення світла, голову не вдалося помити ні вчора ні сьогодні... Але хіба це проблема для Українки?😁 Приймаю побажання мирного неба над головою! І нехай це бажання точно збудеться 🙏", - пише сестра знаменитості.

1 листопада цього року Ангеліна Комарова народила сина. Про вагітність вона довідалася на четвертий день повномасштабної війни. Ім'я малюка сестра ведучого поки що не розкриває. Окрім синочка, вона вже виховує дворічну дочку Алісу.

Шанувальники у коментарях засипали сестру Дмитра Комарова привітаннями:

"Ой ви всі в сім'ї такі осінні)) щирі вітання! Нехай весь треш швидше закінчиться і більше ніяких тривог!";

"З днем ​​народження тебе і братика) Мирного неба, так само бажаю здоров'я, щоб чоловік і діти радували, удачі та успіхів у всьому";

"Ліно, з днем ​​народження! І тебе і Колю)) Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого вам і вашим рідним ❤️Обіймаю".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.