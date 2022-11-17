Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А нещодавно вирішила згадати, як виглядала у 17 років, поділившись фото у своєму блозі. Фотографію для обговорення вирішив розмістити у себе "ЖВЛ".

"А ви пам'ятаєте Надю Дорофєєву у 17 років?", - було написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так. Там ще Яна Соломко була. Весь проект худла", "Тільки що хотіла послухати їхню єдину пісню, але щось гугл не дає результатів", "Фото виглядає як початок фільму для дорослих...", "Не знаю, але ззаду Денис Родман", "А його ззаду вже прилаштовується,так вона починала свій шлях,і це її американський шанс яким вона скористалася", "І? Чого не в групі? Група розпалася, або Потап запропонував умови кращі?)", " Губи накачала, щоки прибрала”.

Нагадаємо, Дорофєєва розповіла, хто стане віп-гостями її концерту у Києві.

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