Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А недавно решила вспомнить, как выглядела в 17 лет, поделившись фото в своем блоге. Фотографию для обсуждения решил разместить у себя "ЖВЛ".

"А вы помните Надю Дорофееву в 17 лет?", - было написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да. Там еще Яна Соломко была. Весь проект худела", "Только что хотела послушать их единственную песню, но что-то гугл не дает результатов", "Фото выглядит как начало фильма для взрослых...", "Не знаю, но сзади Денис Родман", "А него сзади уже пристраивается ,так она начинала свой путь,и это её американский шанс которым она воспользовалась", "И? Чего не в группе? Группа распалась, или Потап предложил условия лучше?)", "Губы накачала, щеки убрала".

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