Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и юморист. Звезда был в отношениях с Надей Дорофеевой больше 10 лет, а недавно стало известно о разводе пары. После этого Надя ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину, а Владимир начал встречаться с бывшей женой Миши - Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Владимир решил раскритиковать россиян, которые снова обстреляли ракетами Украину.

"Самит G20. На сказочном бали росия говорит о переговорах, а мы их маму.... На ну просто черти. Мы хотим миру, поэтому бьем вас ракетами. Черт, россия, как пьяный мужик, который бьет жену и говорит я тебя убью, ибо сильно люблю", - написал Дантес.

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