Фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" Ганна Різатдінова показала себе, вразивши фігурою.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська гімнастка, яка брала участь у шоу "Танці зі зірками". Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала у спортзалі. Зірка прийняла стойку, вражаючи фігурою.

"Вчора Томас Бах зробив заяву на G20.

Мені, як олімпійському спортсмену, медалісту... важко зрозуміти і дати оцінку, чим він керується, і можу тільки здогадуватися, підозрювати про його мотивацію.

Єдине, що я можу запропонувати голові МОК – Томас, приїжджайте в Україну, Київ, Миколаїв, Харків. Чи, можливо, проведемо наступний з'їзд МОК у Маріуполі?

Жаль тільки, що ми не зможемо запросити спортсменів на це свято, свято на якому, як Ви сказали: «Олімпіада здатна об'єднати весь світ», наших загиблих Ангелів Спорту, наших дітей, яких вже немає в живих, Катерину Дяченко…", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Саме так, тепер у них єдиний шлях між собою олімпіаду робити, тому що світ повинен цуратися російської федерації та спортсменів", "Дякую, що не мовчиш!", "Браво!".

Нагадаємо, Ганна Різатдінова жорстко відповіла президенту МОК .

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