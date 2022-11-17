Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская гимнастка, которая участвовала в шоу "Танці з зірками". Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала в спортзале. Звезда приняла стойку, впечатляя фигурой.

"Вчера Томас Бах сделал заявление на G20.

Мне, как олимпийскому спортсмену, медалисту… тяжело понять и дать оценку чем он руководствуется, и могу только догадываться, подозревать о его мотивации.

Единственное, что я могу предложить главе МОК – Томас, приезжайте в Украину, в Киев, Николаев, Харьков. Или, возможно, давайте проведем следующий съезд МОК в Мариуполе?

Жаль только, что мы не сможем пригласить спортсменов на этот праздник, праздник на котором, как Вы сказали: «Олимпиада способна объединить весь мир», наших погибших Ангелов Спорта, наших детей, которых уже нет в живых, Екатерину Дяченко…", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Именно так, теперь у них единственный путь между собой олимпиаду делать, потому что мир должен сторониться российской федерации и спортсменов", "Спасибо, что не молчишь!", "Браво!".

Напомним, Анна Ризатдинова жестко ответила президенту МОК

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" в платье с разрезом от бедра заворожила даже Ефросинину

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