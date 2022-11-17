Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик згадала, як для неї розпочалося 24 лютого. Зірка того дня, як і попередні, прокинулася о четвертій ранку і поїхала на зйомки ранкового шоу. Телеведуча розповіла про це у розмові зі Світланою Леонтьєвою.

На роботі, готуючись до виходу в ефір, Лілія Ребрик дізналася про повномасштабне вторгнення. Найскладнішим виявилося те, що Ребрик була далеко від дітей та чоловіка. Коли ранковий ефір ведучої скасували, вона одразу зателефонувала дружині – хореографу Андрію Дикому. Він був удома з двома маленькими доньками.

"Ми живемо на Подолі на 22 поверсі, у нас весь Київ на долоні. Він виходить на балкон говорити зі мною, і через трубку чую у нього вибухи. Це мій найстрашніший спогад 24 лютого. Я розуміла, що там діти зараз... Я просто сиділа, у мене котилися сльози, я не розуміла, що робити. Потім написала мама... Я сіла за кермо, поверталася додому до чоловіка та діток, які спустилися в укриття", – згадала Лілія Ребрик.

Додому Ребрик поверталася під звуки сирен, яких вона тоді дуже боялася, і всю дорогу не припиняла плакати. Бо ж боялася не лише за свою родину, а й за майбутнє України.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.



