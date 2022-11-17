Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вспомнила, как для нее началось 24 февраля. Звезда в тот день, как и предыдущие, проснулась в четыре утра и уехала на съемки утреннего шоу. Телеведущая рассказала об этом в беседе со Светланой Леонтьевой.

На работе, готовясь к выходу в эфир, Лилия Ребрик узнала о полномасштабном вторжении. Самым сложным оказалось то, что Ребрик была вдали от детей и мужа. Когда утренний эфир ведущей отменили, она сразу же позвонила супругу – хореографу Андрею Дикому. Он находился дома с двумя маленькими дочками.

"Мы живем на Подоле на 22 этаже, у нас весь Киев на ладони. Он выходит на балкон говорить со мной, и через трубку слышу у него взрывы. Это мое самое страшное воспоминание 24 февраля. Я понимала, что там дети сейчас... Я просто сидела, у меня катились слезы, я не понимала, что делать. Потом написала мама... Я села за руль, возвращалась домой к мужу и деткам, которые спустились в укрытие", – вспомнила Лилия Ребрик.

Домой Ребрик возвращалась под звуки сирен, которых она тогда жутко боялась, и всю дорогу не прекращала плакать. Ведь очень боялась не только за свою семью, но и за будущее Украины.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.



