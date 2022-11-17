Співачка Леся Нікітюк звернулася до українців, вразивши виглядом на останніх кадрах.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка зараз розвиває кар'єру співачки. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну, а після 24 лютого Леся почала допомагати переселенцям, організувавши Прихисток. Нещодавно Нікітюк вирішила закрити організацію через непотрібність. А нещодавно Леся презентувала свою нову пісню. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка звернулася до українців.

"Я знала, що у вас талановита нація, але ось так ось рівень фарфечу, це просто кайф. Подивіться", - сказала Нікітюк.

До цього Нікітюк написала посаду на честь дня народження:

"Кажуть, у День Народження можна загадати бажання і воно обов'язково справдиться.

Я веліла. Хочу, щоб Україна перемогла проклятого ворога і щоб усі, хто захищає рідну землю, повернулися додому живі та неушкоджені".

Нагадаємо, Нікітюк у серцях вилаяла росіян через своїх маленьких племінників.

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