Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка зараз розвиває кар'єру співачки. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну, а після 24 лютого Леся почала допомагати переселенцям, організувавши Прихисток. Нещодавно Нікітюк вирішила закрити організацію через непотрібність. А нещодавно Леся презентувала свою нову пісню. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Леся поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка звернулася до українців.
"Я знала, що у вас талановита нація, але ось так ось рівень фарфечу, це просто кайф. Подивіться", - сказала Нікітюк.
До цього Нікітюк написала посаду на честь дня народження:
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Нагадаємо, Нікітюк у серцях вилаяла росіян через своїх маленьких племінників.
А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала, де творить свої шедеври.
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