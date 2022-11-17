Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая сейчас развивает карьеру певицы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину, а после 24 февраля Леся начала помогать переселенцам, организовав Прихисток. Недавно Никитюк решила закрыть организацию за ненадобностью. А недавно Леся презентовала свою новую песню. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Звезда обратилась к украинцам..

"Я знала, что у вас талантливая нация, но вот так вот уровень фарфеча, это просто кайф. Посмотрите", - сказала Никитюк.

До этого Никитюк написала пост в честь дня рождения:

"Говорят, в День Рождения можно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Я велела. Хочу чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые".

Напомним, Никитюк в сердцах обругала россиян из-за своих маленьких племянников

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