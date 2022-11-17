Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая сейчас развивает карьеру певицы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину, а после 24 февраля Леся начала помогать переселенцам, организовав Прихисток. Недавно Никитюк решила закрыть организацию за ненадобностью. А недавно Леся презентовала свою новую песню. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Леся поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Звезда обратилась к украинцам..
"Я знала, что у вас талантливая нация, но вот так вот уровень фарфеча, это просто кайф. Посмотрите", - сказала Никитюк.
До этого Никитюк написала пост в честь дня рождения:
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А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала, где создает свои шедевры
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