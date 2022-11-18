Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений з актрисою Сніжаною. У пари є двоє спільних дітей - Єлисей та Веселина. Також Сергій виховує сина від минулих стосунків дружини – Артура. Після 24 лютого сімейна пара залишила Україну, почавши гастролювати світом, збираючи гроші на допомогу Україні.

Сергія навіть лаяли через те, що він покинув країну. Але у знаменитості офіційно троє неповнолітніх дітей, а також має проблеми з очима, на яких зробили лише за минулий рік кілька операцій. Сніжана зізнавалася, що Бабкін дуже хотів на війну, але через навантаження може повністю засліпнути.

Не забуває Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як Сергія постригли у салоні краси.





"Цибуля вау", було написано на дзеркалі.

"І СБ також тут", - написала Сніжана.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна прозвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.

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