Как пишет Politeka.net, Сергей Бабченко - известный украинский музыкант, который замуж на актрисе Снежане. Жена звезды, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм.

"Это произошло осенью. Ровно 20 лет назад этот парень зашел на студию и через 2,5 часа записал 30 песен‼ Все эти песни вошли в первые 2 альбома «УРА» и «БИС». Я считаю себя твоим преданным фаном. Знаю наизусть все твои опубликованные песни, а их более 250, и все твои песни, которые находятся «в ящиках». Спасибо тебе за честность, несмотря ни на что! Спасибо за разнообразие красок на твоей палитре. Спасибо за то, что впоследствии не утратил глубину смыслов", - написала Снежана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересно, а кто еще записывал 30 песен за 2,5 для своего альбома? Это классно! Просто, искренне, легко, открыто, в полете! Летите вместе много лет, Сергей и Снежана", "Джеки, а на Питта действительно похож, спасибо за песни".

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