Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане. У пары есть двое совместных детей - Елисей и Веселина. Также Сергей воспитывает сына от прошлых отношений жены - Артура. После 24 февраля семейная пара покинула Украину, начав гастролировать по миру, собирая деньги в помощь Украине.

Сергея даже ругали из-за того, что он покинул страну. Но у знаменитости официально трое несовершеннолетних детей, а также он имеет проблемы с глазами, на которых сделали только за прошлый год несколько операций. Снежана признавалась, что Бабкин очень хотел на войну, но из-за нагрузки может полностью ослепнуть.

Не забывает Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как Сергея постригли в салоне красоты.





"Лук вау", было написано на зеркале.

"И СБ тоже тут", - написала Снежана.

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