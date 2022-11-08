Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который с начала войны с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, 7 ноября отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 44 года и его жена решила оригинально его поздравить.

На своей странице в Instagram Снежана опубликовала праздничное фото Сергея, на котором можно заметить, как он изменился за восемь месяцев войны. На снимке артист запечатлен за столиком в кафе, перед ним стоит кружка кофе и тарелка с кексиком со свечкой. Перед камерой музыкант появился в вельветовой курточке и с модной кепкой на голове, при этом у него сильно поседела борода, а лицо выглядит исхудавшим.

В подписи к публикации Снежана Бабкина написала трогательное поздравление мужу: "Моя родная душа! Мой дорогой друг! С Днем твоего рождения! Пусть твой Солнечный заряд с каждым днем становится ярче и мощнее. Сияй, лечи души, вдохновляй нас всех! А твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко".

Поклонники тут же принялись комментировать фото, присоединяясь к поздравлениям: "Любим!", "С Днем рождения. Света и радости", "С праздником!", "Поздравляю", "Любим. Талантливый, душевный, добрый наш Бабкин. С днем ​​твоего рожденья! С днем ​​твоего рождения всю семью!", "С днем ​​рождения! С новым волшебным годом", "C днем рождения! Мирного неба над головой, крепкого здоровья и исполнения всех желаний".

Напомним, "Ух, какая": Тринчер в узком купальнике сверкнула округлостями на фоне гор, нескромные фото.

Как сообщала Politeka, "Так согрело меня": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала Швейцарию и заскучала по Украине.

Также Politeka писала, что "Без фотошопа и обработок": Гросу с обручальным кольцом показала, как выглядела до операции.