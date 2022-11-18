Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Гвоздєва поділилася фото, де позувала перед каміном.
"Сьогодні хочу присвятити день нашому дому та подякувати всім, хто вклав у нього частину своєї душі та роботи", - написала Ілона.
"Все почалося з того, що хотіли купити з чоловіком готовий будинок, приїхали дивитися на нього, а його вже продано. Повертаючись побачили гарну ділянку, тому й вирішили будуватися", - додала Ілона.
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"Ми самі розробляли проект будинку, який після намалював та прорахував архітектор. Також особливу увагу приділили саме сходинкам, бо я вважаю, вони одні з головних прикрас будинку. Далі було проведено роботу з оформленням та узаконення всіх документів додому, дозвіл на будівництво, підключення мережі харчування і це була та ще пригода", - написала Гвоздєва.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" влаштувала майстер-клас із зірковими гостями.
А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздєва із "Танців зі зірками" зі сльозами на очах розпереживалася за дітей
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