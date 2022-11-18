Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Гвоздева поделилась фото, где позировала перед камином.

"Сегодня хочу посвятить день нашему дому и поблагодарить всех, кто вложил в него часть своей души и работы", - написала Илона.

"Все началось с того, что хотели купить с мужем готовый дом, приехали смотреть на него, а он уже продан. Возвращаясь увидели хороший участок, поэтому и решили строиться", - добавила Илона.

"Мы сами разрабатывали проект дома, который после нарисовал и просчитал архитектор. Также особенное внимание уделили именно ступенькам, ибо я считаю, они одни из главных украшений дома. Дальше была проведена работа с оформлением и узаконения всех документов на дом, разрешение на строительства, подключения сети питания и это было то еще приключение", - написала Гвоздева.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила мастер-класс со звездными гостями

А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" со слезами на глазах распереживалась за детей

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" набросилась на украинцев, которые не следят за детьми



