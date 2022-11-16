Знаменитость Илона Гвоздева отметила, что от этого, в первую очередь, страдают дети. В частности, дочь Илоны боится выходить из дома.

Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты 15 ноября нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Страна агрессор-выпустила почти 100 ракет, 77 из которых сбили ПВО. Танцовщица и победительница"Танців з зірками" Илона Гвоздева на своей странице в Instagram со слезами на глазах прокомментировала то, как россия массированно обстреливает Украину.

Знаменитость Илона Гвоздева отметила, что от этого, в первую очередь, страдают дети. В частности, дочь Илоны боится выходить из дома.

"После ракетных ударов мой ребенок очень испугался. Рия боится выходить, в принципе, на улицу. И мне как маме очень досадно и больно, что наши дети сейчас вынуждены все это чувствовать, видеть и слышать. Надеюсь, когда мы поедем, во Львов, она немного перезагрузится, и после я планирую ее вывезти на три-четыре дня просто отдохнуть, чтобы мой ребенок немного отвлекся", — рассказала танцовщица Илона Гвоздева.

Стоит напомнить, что попадания российских ракет были. Россия попала в два жилых дома, расположенных в Печерском районе столицы. Кроме того, оккупанты попали в энергетические объекты, из-за чего многие украинцы остались без света.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.