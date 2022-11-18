Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська поділилася історією, яка довела її до сліз.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост про справжнього українського героя.

"Читаючи історію про Юрія Кузнєцова з м. Ізюм, я не могла зупинити сльози. Це Герой нашого часу і такі люди надихають 💙💛", — пише Наталія Могилевська.

До повномасштабного вторгнення його знали як талановитого дорослого і дитячого ортопеда-травматолога, а під час окупації він узяв на себе керування Центральною міською лікарнею Піщанської Богоматері. Із сімома медиками Кузнєцов робив операції в підвалі лікарні, часто зшивав рани без анестезії та ледь не наосліп.

"Щодня в лікарню приносили поранених і катованих. Хтось доставляв постраждалих і повертався в місто, хтось залишався в лікарні, щоб переховуватися в підвалі. Ізюм звільнили 10 вересня. Та й після деокупації лікарня лишається місцем, довкола якого обертається Ізюм, а до Кузнєцова йдуть ті, кого він врятував у захопленому місті та лікував раніше", — розповідає співачка.

"Психологічно найстрашніше — це авіаційні бомбардування. Артилерійські на їхньому фоні ще не так, — каже лікар. — Страшно тут було всім. І у всіх нас була депресія, кожен з нею справлявся, як міг. Мені допомогла робота, те, що рятував життя. Найважче знаєте, що було? Коли привозять твоїх знайомих, а вони в агонії, і ти безсилий. Дуже важко. Слава Богу, їх було небагато", — цитує лікаря Могилевська.

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