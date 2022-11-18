Як зазначила Катерина Репяхова, нова пісня присвячена всім тим, кого розлучила війна та хто мріє знову обійняти дорогих людей.

Як повідомляє Politeka.net, народний артист України, популярний співак Віктор Павлик, випустив нову пісню. Цього разу він заспівав у дуеті зі співачкою Ганною Сінгаєвською. Шматок пісні запостила на своїй сторінці в Instagram дружина музиканта Катерина Репяхова, розхваливши свого чоловіка.

Як зазначила Катерина Репяхова, нова пісня присвячена всім тим, кого розлучила війна та хто мріє знову обійняти дорогих людей.

"Війна розлучила багатьох українців, багатьох закоханих. Ми розкидані по світу, хто змушений залишив будинок, хто втратив його. У розлуці ми проживаємо важкі часи. Ми співаємо саме про мрію кожного з нас: Повернутись додому, обійняти кохану людину, зустрітися з друзями яких давно не бачив, пройтися вулицями мирного Херсона, Маріуполя, Києва, Львова", - зазначила Катерина Репяхова у підписі до кадрів.

Фанам також сподобалася композиція "До тебе" і вони залишили теплі коментарі під роликом: "Дух захоплює, яка глибина емоцій, а які слова", "Мені подобається ця пісня! Як гарно звучить українська мова! Слухатиму", "Гарна пісня, аж сумно трохи стало.

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