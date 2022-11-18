Головний герой реаліті "Холостяк" Алекс Топольський романтичного реаліті зізнався, що в Майамі, де він живе, йому не вдалося знайти споріднену душу.

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів про свою участь у шоу. Зокрема, в інтерв'ю для "Фактів" він зізнався, чому став героєм романтичного проекту. Чоловік одразу запевнив, що зробив це не заради піару – він нібито мав іншу мету.

"Відразу розвію чиїсь, можливо, думки – це не заради піару. Мені взагалі на соціальні мережі тоді було байдуже. Я розвивав свої сторінки, але пости робив дуже рідко. Основний мотив – мені не вистачало справжніх емоцій та відчуттів. Мені справді хотілося закохатися", - заявив Алекс Топольський.

Головний герой романтичного реаліті зізнався, що в Майамі, де він живе, йому не вдалося знайти споріднену душу. І якщо для розвитку бізнесу та реалізації амбіцій це місто добре підходить, то для особистого життя – ні.

"До того ж, з американками складно в цьому плані. З американками відчувається різний менталітет. Ми дуже різні. І в них інше бачення того, як будувати стосунки. Там серед пріоритетів – реалізація та амбітні плани, а не кохання та романтика. Я був теж тією людиною, в якої самореалізація і праця були на перших щаблях. Мені не вистачало емоцій, романтики, драйву. Ризикнути знайти споріднену душу на проекті – класна можливість реалізувати це все", - поділився Алекс Топольський.



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