Главный герой реалити "Холостяк" Алекс Топольский романтического реалити признался, что в Майами, где он живет, ему не удалось найти родственную душу.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о своем участии в шоу. В частности в интервью для "Фактов" он признался, почему стал героем романтического проекта. Мужчина сразу заверил, что сделал это не ради пиара - он якобы преследовал другую цель.

"Сразу развею чьи-то, возможно, мнения – это не ради пиара. Мне вообще на социальные сети тогда было безразлично. Я развивал свои страницы, но посты делал очень редко. Основной мотив – мне не хватало настоящих эмоций и ощущений. Мне действительно хотелось влюбиться" , – заявил Алекс Топольский.

Главный герой романтического реалити признался, что в Майами, где он живет, ему не удалось найти родственную душу. И если для развития бизнеса и реализации амбиций этот город хорошо подходит, то для личной жизни - нет.

"К тому же, с американками сложно в этом плане. С американками чувствуется разный менталитет. Мы очень разные. И у них другое видение того, как строить отношения. Там среди приоритетов – реализация и амбициозные планы, а не любовь и романтика. Я был тоже тем человеком, у которого самореализация и работа были на первых ступенях. Мне не хватало эмоций и романтики, драйва. Рискнуть найти родственную душу на проекте – классная возможность реализовать это все", - поделился Алекс Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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